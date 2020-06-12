TOHM sporcularına yeni malzeme Gençlik ve Spor İl Müdürü Eskici: "Daha büyük başarılara imza atılacak"

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi Atletizm sporcularına spor malzemesi dağıtıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen spor malzemelerinin dağıtımını Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici yaptı. Spor malzemeleri, Atletizm branşlarında faaliyet gösteren sporculara verildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, "Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezlerinde şuan yüzme branşında 16, Atletizm branşında 12 ve TaeKwonDo branşında 8 sporcumuz bulunmaktadır. Sporcuların her türlü malzeme ihtiyacı, bakanlık, federasyon ve il müdürlüğümüz tarafından temin ediliyor. Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi (TOHM) da 2 fizyoterapist, 2 beslenme uzmanı, 2 psikolog, 2 masör ve 1 masözden oluşan destek personelini sporculara ihtiyaçları doğrultusunda yardımcı oluyorlar" dedi.

Eskici "Gençlik ve Spor Bakanlığımız sporcularımızın daha iyi şartlarda spor yapması konusunda her türlü imkanı sağlıyor. Yeni spor malzemelerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnanıyorum ki sporcularımız daha büyük başarılara imza atarak hepimizi sevindirmeye devam edecektir" açıklaması yaptı. Kayseri TOHM Koordinatörü Filiz Koltuk da, "Bakanlığımızın en önemli projelerinden biri olan TOHM, ilimizde bulunan yetenekli ve başarılı sporcularımızın devlet desteği ile performanslarını en iyi şekilde ortaya koyacakları ortamı sağlamaktadır. Sporcularımız alanında kendini yetiştirmiş antrenörlerimizle birlikte çalışıyorlar. Önümüzdeki süreçte hem ilimizi hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil etme hedefi doğrultusunda çalışmalar sürüyor" dedi.

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