Kayserispor 3 maçtır yenilmiyor

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig maçlarında Fenerbahçe'ye 3 maçtır mağlup olmuyor. Sarı Kırmızılılar, son 3 İstanbul maçında da yenilmedi.

Süper Lig'in 27.haftasının açılış maçı bugün oynanacak. Hes Kablo Kayserispor, İstanbul'da Fenerbahçe'ye konuk olacak. Ligde son sırada bulunan Sarı Kırmızılılar, deplasmandan puan veya puanlar ile dönmek arzusunda.

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe'ye karşı son oynadığı maçlarda üstünlük kurmayı başardı. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan son 7 müsabakada sadece 1 kez mağlup olan sarı kırmızılılar, son 3 maçı kazanmayı başarırken İstanbul'da oynadığı son 3 maçta da 1 galibiyet 2 beraberlik elde etti. Kayserispor, Fenerbahçe ile oynadığı son 7 maçında 15 gol atarken kalesinde ise 14 gol gördü.

Hes Kablo Kayserispor ile Fenerbahçe arasında Süper Lig'de oynanan son 7 maç ve neticeleri şu şekilde:

2019/2020 KayserisporFenerbahçe 10

2018/2019 KayserisporFenerbahçe 10

2018/2019 FenerbahçeKayserispor 23

2017/2018 KayserisporFenerbahçe 05

2017/2018 FenerbahçeKayserispor 33

2016/2017 KayserisporFenerbahçe 41

2016/2017 FenerbahçeKayserispor 33

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