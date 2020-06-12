Kayseri’de sağanak yağış sele neden oldu Yahyalı ilçesinde yağmurdan dolayı dere yatağı taşınca ilçede sel baskını meydana geldi

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde etkili olan sağanak yağış, sel baskınlarına neden oldu.

İlçeye bağlı Derebağ mevki'inde öğle saatlerinde yağmur ve dolu yağışı oldu. Yağışın şiddetini arttırmasının ardından, ilçede bulunan dere yatakları taşarak mahallelerde ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu. Belediye ekipleri de vatandaşların yaralarını sarmak için çalışma başlattı.

Öte yandan, etkili olan dolu yağışı bazı yerleri beyaza bürüdü.

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