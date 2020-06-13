Mensah'tan mağlubiyet yorumu

Hes Kablo Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Mensah, Fenerbahçe yenilgisini değerlendirdi.
Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşan ve 10 önde olmasına rağmen sahadan 21 yenilgi ile ayrılan Hes Kablo Kayserispor'da moraller bozuk. Sarı Kırmızılı takımın tek golünü atan Bernard Mensah, yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi.
Fenerbahçe maçının 59. dakikasında takımının tek golünü atan Bernard Mensah, maç sonrasında "Maça iyi başladık. Rakibin de 10 kişi kalması bizim için avantaj oldu. Golü de bulduk. İkinci golü bulacak pozisyonları da yakaladık ama değerlendiremedik. Fenerbahçe'nin iyi ayakları vardı ve bunlara fırsat verdik. Son 5 dakikada elimizden maç gitti. Üzgünüz" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.