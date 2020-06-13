Haziran ayında Erciyes'e kar yağdı

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Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi’ne kar yağdı.

Kayseri’de birkaç gündür devam eden yağışlı hava sonrasında Erciyes Dağı’nın 2650 metre yüksekliği ile 3917 olan zirvesi arasına kar yağışı oldu.

Kar yağışının olması ile birlikte hava sıcaklığında da düşüş yaşandı.

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