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Erciyes'e kar yağdı

DHA

KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de etkili olan soğuk ve sağanak yağış, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. 3 bin 917 metre yükseklikte Erciyes'in zirvesi, beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda küçük su birikintileri oluşurken, şehir içi ulaşım yavaşladı. Soğuk ve yağışlı hava, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüştü. Erciyes Kayak Merkezi'nin zirvesine kar yağdı. Zirve, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.DHA-Genel Türkiye-Kayseri KAYSERİ, (DHA) 2020-06-13 14:52:08

Erciyes'e kar yağdı

<br>KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de etkili olan soğuk ve sağanak yağış, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. 3 bin 917 metre yükseklikte Erciyes'in zirvesi, beyaz örtüyle kaplandı.<br>Kent merkezinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda küçük su birikintileri oluşurken, şehir içi ulaşım yavaşladı. Soğuk ve yağışlı hava, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüştü. Erciyes Kayak Merkezi'nin zirvesine kar yağdı. Zirve, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.DHA-Genel Türkiye-Kayseri KAYSERİ, (DHA)<br>2020-06-13 14:52:08<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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