Özhaseki: "Kayseri'de yıllardır süren bir belediyecilik örneği var"

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile Yahyalı ve Yeşilhisar Belediyeleri’nin projelerini değerlendirmek üzere ilçelere ziyarette bulundu.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, beraberindeki heyet ile beraber Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerindeki programlara giderken kış turizmi denince ilk akla gelen yerlerden olan Erciyes’e de uğrayıp incelemelerde bulundu. Kayseri’nin turizm ve şehirleşme açısından gelişmesinde büyük emeği olan Mehmet Özhaseki, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinde teşkilat buluşmalarına katılmasının ardından esnaf ve vatandaşlarla da sohbet etti.

İlçelerde hayata geçirilmesi planlanan projeler ve her bir belediye ile ilgili değerlendirmeler yapıldığını ifade eden Özhaseki, “Hatırlanacağı üzere Ramazan ayının son günlerinde özellikle Büyükşehirimizden başlamak üzere bütün ilçelerimizde belediye programlarını gözden geçiriyoruz. Bugün Yahyalı ve Yeşilhisar Belediyelerimizin projelerini baştan sona gözden geçirdik, yapılanları gördük. Sonra da önümüzdeki zamanda yapılacak olan projeleri bir kez daha tek tek nezaret ettik" dedi. Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinin de turizm açısından oldukça önemli merkezler olduğunu belirten Özhaseki, buraların turizme kazandırılması için gerekli görüşmeleri de yaptığını vurguladı ve ekledi:

"Büyükşehirimize düşen işleri sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız not aldılar. Zaten ellerini çekmiyorlar, emeklerini esirgemiyorlar, ilçelerden gelen her türlü talebe de sonuna kadar açık olarak bu faaliyeti devam ettiriyorlar. Bir taraftan da Ankara’da yapılması gereken işler için kaç tane genel müdürü, bakanı aradık. Yahyalı ve Yeşilhisar için telefon açtığımız bütün arkadaşlar da sağ olsunlar ‘baş üstüne’ dediler, ‘üstümüze düşen ne varsa yaparız’ dediler. Çünkü bi makul tekliflerle gidip makul şeyler istiyoruz. Onlar da emeklerini esirgemiyorlar. İnşallah önümüzdeki günlerde bunların hep bereketini görürüz.”

Kayseri’nin geçmişten günümüze belediyecilik anlamında örnek gösterilen şehirlerden biri olmasının, Büyükşehir başta olmak üzere; tüm ilçelerinin uyum ve anlaşma içerisinde çalışmasına bağlı olduğunu vurgulayan Özhaseki, “Kayseri’de zaten yıllardır süren güzel bir belediyecilik örneği var. Bir taraftan yıllardır süren uyum, anlaşma, destek, bir belediyemizin herhangi bir işini hepimizin sahiplenmesi son derece üst derecede. Allah bu birlikteliğe karşı da bereket ihsan ediyor. İnşallah bundan sonra da hep böyle olur" ifadelerini kullandı.

