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İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanlığı'nın 2. Olağan Kongresi'nde Mustafa Işık başkan olarak seçildi.

İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanlığı'nın 2. Olağan Kongresi sonuçlandı. Yapılan seçimde 208 oy alan Mustafa Işık başkan olarak seçilirken, Yurdaer Şahin 138 oy, Metin Kılıçaslan ise 16 oy aldı.

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