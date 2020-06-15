Toyota Plaza Aksoy’da en üst düzeyde hijyen ile müşteriler ağırlanıyor

Pandemi ilanıyla birlikte “Esnek çalışma ve randevulu müşteri ağırlama” sistemiyle sıkı hijyen kurallarını uygulamaya geçiren Toyota Plaza Aksoy, şimdi de normalleşme sürecine hazırlanıyor. Bu amaçla Toyota Plaza Aksoy, müşterileriyle birlikte, çalışan sağlığını da koruyan bir dizi sağlık önlemini devreye alarak hizmet vermeye başladı. Normalleşme sürecinde artan müşteri taleplerine cevap verecek olan Toyota Plaza Aksoy’da “Temas ve sosyal mesafe” ile ilgili tedbirler elden bırakılmıyor.

Normalleşmenin başladığı süreçte müşteri trafiğinin artış eğiliminde olması nedeniyle Kayseri’de hizmet veren Toyota Plaza Aksoy’da, “Covid19 Hijyen Standartları Sağlık ve Güvenlik Kılavuzu” oluşturuldu. Belirlenen standartların plazada eksiksiz olarak hayata geçirilmesi için gerekli hijyenik malzemeler de Toyota Plaza Aksoy’da yer alıyor. Toyota Plaza Aksoy tarafından yapılan açıklamada, “Çalışanlarımız ve plazamızı ziyaret edecek olan müşterilerimizin sağlıklarının korunması en önemli önceliğimiz olacaktır. Çünkü müşterilerimizin sağlını önemsiyoruz ve onları plazamızda güven içinde ağırlıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Haziran ayı başından itibaren başlayan normalleşmenin ilk adımında Toyota Plaza Aksoy’da alınan önlemler ve hijyen tedbirleri şu şekilde sıralandı;

“Satış ve satış sonrası tüm hizmetler randevu ile verilecek, müşteri ziyaretlerinde, bekleme salonunda, bankolarda 1 buçuk metrelik sosyal mesafe titizlikle korunacak şekilde organize ediliyor ve tokalaşmadan kaçınılacak, temas gereken yeni araç satış, servis bankoları gibi tüm alanlarda pleksi araçlar ve sosyal mesafe kurallarına uygun güvenlik işaretçileri ve şeritleri kullanılacak, Toyota Plaza Aksoy’da maske takılması zorunlu ve el dezenfektanı mutlaka bulundurulacak, araç bakım ve teknik destek hizmetlerinde teknisyenler koruyucu ekipmanlar ile hizmet verilecek, araç içi temas noktalarında tek kullanımlık kılıflar kullanılacak, yeni araç tesliminde ve bakım/onarım sonrasında araçlar dezenfekte edilecek ve Toyota Plaza Aksoy’da bilgilendirme, yönlendirme ve uyarı işaret posterleri yer alacak.”

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