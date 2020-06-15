Kayseri Bilim Merkezi yeniden ziyaretçilerine açılıyor

Bilimsel bilgiyi geniş kitlelere aktarmayı hedef edinen ve Anadolu’nun en kapsamlı bilim merkezi olan Kayseri Bilim Merkezi yeni normal hayata uygun olarak yeniden açılıyor. Başkan Büyükkılıç, “Bilimi çocuklara sevdirmek hedefiyle şehrimize kazandırdığımız Bilim Merkezi’mizin yeniden yavrularımıza hizmet verecek olması bizleri sevindiriyor” diye konuştu.

Covid19 salgını nedeniyle Mart ayından beri kapalı olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin TÜBİTAK ile birlikte geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek hedefiyle kurulan Kayseri Bilim Merkezi, yeni normal hayata uygun olarak 16 Haziran Salı günü açılıyor.

Türkiye’nin ve dünyanın bilime ne denli ihtiyaç duyulduğunun salgın süresince daha iyi anlaşıldığını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Özellikle gelişme çağındaki çocukların, bilime, denemeye ve üretmeye teşvik edilmesi bizim için çok önem arz ediyor. Covid19 salgını süresince, bildiğimiz ama bir kez daha gördüğümüz bir şey varsa o da bilimin ülkemiz ve dünyamız için ne denli önemli olduğu. Bu süreçte mart ayında beri kapalı olan Anadolu’nun en kapsamlı bilim merkezimizi artık açıyoruz. Belirli tedbirler kapsamında hizmet verecek olan Bilim Merkezi’mize maskesiz girilmeyecek ve sosyal mesafe önlemlerine uyulacak. Her zaman söylediğimiz gibi ‘MMT’ Maske, Mesafe ve Temizlik kurallarını asla unutmuyoruz” dedi.

Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan, Kayseri Bilim Merkezi 09.00 ve 17.30 saatleri arasında hizmet verecek.

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