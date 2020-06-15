Kayseri'de FETÖ operasyonunda 1 tutuklama

<br>KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 1'i, tutuklandı.<br>Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 10 Haziran'da FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, firari örgüt üyelerinin 'gaybubet evi' olarak kullanılan evlerde saklandığını tespit etti. Düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında meslekten ihraç edilen hakim, savcı, askeri personel ve öğretmenin de olduğu 7 şüpheli, bu sabah adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2'si soruşturmaların yürütüldüğü illere gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri KAYSERİ, (DHA)<br>2020-06-15 14:09:23<br>
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