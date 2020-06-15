Kayserispor salonda çalıştı

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<br>İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) -<br>Süper Lig'in 28'inci haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor hazırlıklarını salon çalışmalarıyla sürdürdü.<br>Cuma günü Fenerbahçe'ye deplasmanda mağlup olduktan sonra kente dönen ve yenileme çalışması yapan sarı-kırmızılılar, pazar gününü izinli geçirmişti. Kayseri takımı bugün kulüp tesislerinde teknik direktör Robert Prosinecki gözetiminde Cumartesi günü oynayan Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı. DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN<br>2020-06-15 14:12:22<br>

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