Kayseri'de, 150 nüfuslu sokağa koronavirüs karantinası

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<br>Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 150 kişinin yaşadığı sokak, bir kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.<br>Kocasinan İlçesi'ne bağlı Yenidoğan mahallesi Emirhan sokakta yaşayan bazı vatandaşlar, yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişi, tedaviye alındı. Filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından 150 kişinin yaşadığı sokak karantinaya alındı. Polis, sokağı güvenlik şeridi ile girişçıkışlara kapattı. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ<br>2020-06-15 14:20:49<br>

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