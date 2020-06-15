Kayseri'de KKKA hastası 11'e yükseldi

<br>Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığında artış yaşandığına dikkat çekerek, "Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Şehir Hastanesi´nde tedavi gören KKKA hasta sayımız 7'den 11'e yükseldi" dedi.<br>Kayseri'de havaların ısınmasıyla birlikte KKKA hastalığı sayısında artış gözlendi. Geçen yıllara göre bu yıl daha fazla vaka olduğunu belirten ERÜ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, "Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Şehir Hastanesi´nde tedavi gören KKKA hasta sayımız 7'den 11'e yükseldi. Bu hastaların büyük çoğunluğu Kayseri'ye farklı illerden geliyor. Şimdiye kadar maalesef iki hastamızı da kaybettik. İnsanlar yeşil ve sulak alanlara gittiğinde keneye karşı çok dikkatli olsunlar. Vücutlarına kene geldiğinde kesinlikle kendi başlarına müdahale etmesinler. İçinde bulunduğumuz haziran ve temmuz ayı hastalığın en aktif olduğu dönemdir. Kimse tedbiri elden bırakmasın" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ<br>2020-06-15 15:51:23<br>

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