Kayseri'de 'Yaygın Test Uygulaması' başladı

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Sağlık Bakanlığı tarafından planlanan 'yaygın Test Uygulaması'nın kentte başladığı bildirildi.

Yapılan açıklamada; Korona virüsle mücadele kapsamında bakanlığımız tarafından planlanan 'Yaygın Test Uygulaması' 15 Haziran Pazartesi günü ilimizde başlatılacaktır. Çalışma kapsamında yapılacak olan antikor, ve PCR testleri ile korona virüse karşı ilimizdeki bağışıklık durumu ve hastalık taşıma düzeylerinin tespit edilmesi hedeflenmektedir. TÜİK tarafından belirlenen adresleri ziyaret edecek olan ekiplerimiz önce halkımıza kendilerini tanıtıp kimliklerini gösterecekler ve ardından çalışma hakkındaki bilgileri vereceklerdir" denildi.

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