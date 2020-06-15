4 koyun ile başladı, 800 koyunu oldu

<br>KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Talas ilçesinde, 16 yıl önce 4 koyun ile besiciliğe başlayan Mustafa Çalıksoy, şimdi 800 küçükbaş hayvanın yetiştiriciliğini yapıyor.<br>İlçeye bağlı Başakpınar Mahallesi'nde oturan Mustafa Çalıksoy, 16 yıl önce Milli Emlak Müdürlüğü'nden kiraladığı arazisine 4 koyun aldı. O dönemden bu yana besicilik yapan Çalıksoy, 16 yılda 4 olan koyun sayısını 800'e yükseltti. Çalıksoy, ailesinin geçimini yetiştirdiği koyunlar ile sağlıyor. Çalıksoy'u ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, bölgenin koyunculuğa elverişli olduğuna dikkat çekerek, "Bu bölgenin koyunculuğa elverişli olması işletmenizde koyunlarınızı gündüz otlatıp gece içeri almanızı sağlıyor. Bu da çiftçimizin maliyetini düşürüyor. Tesislerimizi ziyaretim sonucu bütün bu sürece baktığımda böyle tesislerin ilimizde olduğunu görmekten mutluyuz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kayseri KAYSERİ, (DHA)-<br>2020-06-15 17:52:03<br>

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