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Kayserispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

İHA

Hes Kablo Kayserispor, hafta sonu oynayacakları Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı.

Kayserispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

Hes Kablo Kayserispor, hafta sonu oynayacakları Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında lige verilen aranın ardından deplasmanda Fenerbahçe karşısına çıkan ve sahadan mağlup ayrılan Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 28. haftasında konuk edeceği Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde toplanan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından düz koşuyla antrenmana devam etti.
Hes Kablo KayserisporGençlerbirliği maçı, cumartesi saat 18.30'da Kadir Has Stadı'nda oynanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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