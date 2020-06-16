Pınarbaşı'nda deprem

"Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler"

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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde gece saatlerinde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, gece 00:23'te Pınarbaşı ilçesine bağlı Büyükkabaktepe Mahallesi'nde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

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