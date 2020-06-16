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Kayseri protokolünden ‘Korona virüse’ karşı bilgilendirici video Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: “Kısıtlamaların kaldırılması her şeyin normale döndüğü anlamına gelmiyor”

İHA

Kayseri'de, protokol üyeleri korona virüse karşı vatandaşları bilgilendirmek amacıyla kamera karşısına geçti. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Kısıtlamaların kaldırılması her şeyin normale döndüğü anlamına gelmiyor" dedi.

Kayseri protokolünden ‘Korona virüse’ karşı bilgilendirici video Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: “Kısıtlamaların kaldırılması her şeyin normale döndüğü anlamına gelmiyor”

Kayseri’de, protokol üyeleri korona virüse karşı vatandaşları bilgilendirmek amacıyla kamera karşısına geçti. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “Kısıtlamaların kaldırılması her şeyin normale döndüğü anlamına gelmiyor” dedi.
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ve Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı’nın yer aldığı video da, vatandaşlara korona virüs tedbirleri kapsamında uyarılarda bulunuldu.
Yayınlanan video da Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “Çok kıymetli Kayserili hemşerilerim; kısıtlamaların kaldırılması hayatımızda her şeyin normale döndüğü anlamına gelmiyor. Kontrollü sosyal hayat ile risklerden kaçınmamız gerekiyor. Güzel günler bugünden alacağımız tedbirler sayesinde olacaktır. Maske, mesafe ve temizlik konusundaki sorumluluklarımızı lütfen unutmayalım. İstersek başarırız” ifadelerini kullandı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Korona virüste tedbir azaldıkça tehdit artıyor. Kontrollü sosyal hayat salgına karşı yeni bir hayat tarzıdır. Özü, hep birlikte tedbirdir. Pazar yerinden toplu taşımaya, AVM’lerden işyerine, sınıftan sokağa tüm alanlarda amacımız riski hepimiz için en aza indirgemektir. Bunu başarmanın tek yolu var, maske, mesafe ve temizlik” dedi.
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise, “Hayatımızdan virüsü söküp atmak için risklere karşı uyanık olmalıyız. Virüs solunum yolu ile bulaştığı için ağız ve burnumuzu kapatmadıkça maske takmış ve önlem almış olamayız. Yüzümüzü, gülüşümüzü kapatsa da salgın sürecinde maskesiz yapamayız. Hazır salgını geriletmişken bize yakışanı yapmalıyız, maskeli, sosyal mesafeli, riske karşı bir daha sabretmeliyiz” diye konuştu.
İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli de vatandaşlara uyarılarda bulunarak, “Toplumsal önlemlerden bireysel önlemlere geçtiğimiz, ‘Yeni normal’ dediğimiz bu süreçte maske, mesafe ve el hijyeni en önemli 3 argümanımızdır” şeklinde konuştu.

“Spor yaparken de tedbiri elden bırakmayalım”
Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı ise, “Salgın, beslenme alışkanlıklarını rutin egzersizlerimiz dahil tüm düzenimizi değiştirdi. Yeniden kendi normalimize dönüyoruz. Ancak spor yaparken de tedbirleri elden bırakmayalım. Bu mücadelede kazanan biz olacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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