Esen Makina Belsinspor hazırlıklarını sürdürüyor

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Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Esen Makina Belsinspor, 18 Temmuz’da başlayacak olan yerel ligler öncesi çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme’de şampiyonluk mücadelesi veren Esen Makina Belsinspor kalan son 4 haftayı kayıpsız geçmeyi planlıyor. Pandemi nedeniyle lige verilen aranın ardından çalışmalarına start veren MaviBeyazlılar Teknik Direktör Emrah Çıtak nezaretinde hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor.

Kalan son 4 haftada güçlü rakipler ile karşı karşıya gelecek olan MaviBeyazlılarda tek hedef şampiyonluk. MaviBeyazlılar kalan son 4 maçta Hacılar Erciyesspor, Kayseri Şekerspor, Buğdaylıspor ve Develispor ile karşı karşıya gelecek.

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