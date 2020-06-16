Kayseri'de 3 katlı apartman, karantinaya alındı

"Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler"

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<br>Yasin DALKILIÇ-Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ´nin Melikgazi ilçesinde 3 katlı apartman, bir kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantina altına alındı.<br>Şeker Mahallesi'nde bulunan Hayber Apartmanı'nda bir kişi, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede koronavirüs testi pozitif çıkan kişi, tedavi altına alındı. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri hastanede tedavi gören kişinin yaşadığı 3 katlı apartmanı karantina altına aldı. 12 ailenin yaşadığı apartman çevresinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Vatandaşların binaya giriş ve çıkışlarına izin verilmedi. Binada yaşayanların yiyecek ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ-Muhammed KISIR<br>2020-06-16 15:20:07<br>

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