Irmağa düşen 8 yaşındaki Rana, hayatını kaybetti

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<br>KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, oyun oynarken köprüden Göksu Irmağı'na düşen Rana Yakışan (8), yaşamını yitirdi.<br>Olay, sabah saatlerinde Göksu Irmağı'nın Değirmenocağı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, tahta köprüde oyun oynayan Rana Yakışan, dengesini kaybederek Göksu Irmağı'na düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından 8 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedenine ulaştı. Rana'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri KAYSERİ, (DHA)-<br>2020-06-16 15:51:01<br>

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