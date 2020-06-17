Kayseri polisinden terör operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda terör örgütü üyesi 6 kişi gözaltına alındı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonla, DEAŞHTŞ üyesi 4 şahıs ve PKKKCKPYDYPG üyesi olduğu tespit edilen 2 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda Suriye ve Irak’ta DEAŞ HTŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şahıs ve PKK KCK PYD YPG terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs tespit edildi. Terörle Mücadele ekiplerinin sabah saatlerinde yaptığı eş zamanlı operasyonla şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ev aramalarında ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan şahıslar, adli tıp raporunun ardından işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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