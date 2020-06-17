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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de terör operasyonu: 6 gözaltı

DHA

Kayseri'de terör operasyonu: 6 gözaltı

<br>KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de, polis ekiplerinin terör örgütlerine yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, 6 kişi gözaltına alındı.<br>Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütleri DEAŞ, Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ), PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda; Suriye ve Irak'ta DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 3 kişi, HTŞ içinde faaliyet yürüten 1 kişi ve PKK/KCK-PYD/YPG içinde olan 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheliler, Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri <br>2020-06-17 11:07:47<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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