KTO, TSE Covid-19 güvenli üretim hizmet belgesi aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KTO, TSE Covid-19 güvenli üretim hizmet belgesi aldı

İHA

KTO, TSE Covid-19 güvenli üretim hizmet belgesi aldı

Kayseri Ticaret Odası (KTO), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) uzmanları tarafından, pandemi süresinde alınması gereken önlemlere yönelik denetimden geçen firma ve kurumlara verdiği “Covid19 Güvenli Üretim/Hizmet Belgesi” alan ilk kurum oldu. Belge taktim töreninde konuşan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, “Pandeminin başladığı ilk günden bugüne aldığımız önlem ve tedbirleri tescillemiş olduk. Her zaman ‘Önce insan, önce sağlık’ diyerek önlemlerden ödün vermeden çalışmalarımızı sürdürüyor, üyelerimize hizmete devam ediyoruz” dedi.
İş sağlığı ve güvenliği, kalite ve hijyen standartlarından ödün vermeden hizmet veren Kayseri Ticaret Odası (KTO), yine bir ilke imza attı. Covid19 önlemleri kapsamında “Güvenli Üretim/Hizmet Belgesi” almak için Türk Standartları Enstitüsü’ne başvuru yapan Kayseri Ticaret Odası, bölgesinde belgeyi alan ilk kurum oldu. TSE uzmanları tarafından yapılan denetimle Kayseri Ticaret Odası, korona virüs pandemisine karşı çalışanları ve ziyaretçilerine karşı aldığı önlemleri “TSE Covid19 Güvenli Üretim/Hizmet Belgesi” ile tescillendi.
Türkiye’de ilk korona virüs vakasının görülmesinin hemen ardından aldığı önlemleri hızla hayata geçiren Kayseri Ticaret Odası, sadece üyelerinin değil çalışanlarının ve onların ailelerinin de sağlık ve güvenliğine verdiği değeri gözler önüne serdi.
Kayser Ticaret Odası, pandemide üyelerine salgınla mücadelede yol göstermenin yanında, salgın sonrası dönemin ihtiyacı olan, firmaların ve kurumların güvenilir ve hijyenik üretim standartlarına uygunluğunu denetleyen ‘Covid19 Güvenli Üretim/Hizmet Belgesi’ni almak için başvurusunu geçtiğimiz günlerde yaptı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın önderliğinde, TSE tarafından yayınlanan kılavuza göre belirlenen kriterleri yerine getiren KTO’de denetim yapıldı.
TSE uzmanları, tüm birimlerde gerekli risk değerlendirilmesinin yapılıp yapılmadığı, enfeksiyon önleme ve kontrol eylem planlarının hazırlanıp hazırlanmadığı, temizlik ve dezenfeksiyon planları hazırlanıp hazırlanmadığı ve alınan tüm tedbirlere uyulup uyulmadığını denetledi. Yapılan denetimler sonucunda Kayseri Ticaret Odası, “Covid19 Güvenli Üretim/Hizmet Belgesi”ni almaya hak kazandı.
TSE Kayseri Bölge Müdürü Mahmut Ulaş, Ticaret Odası Başkanlık makamında düzenlenen törenle “Covid19 Güvenli Üretim/Hizmet Belgesi”ni Başkan Ömer Gülsoy’a taktim etti.
Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan KTO Başkanı Ömer Gülsoy şunları söyledi:
“Tüm dünya zorlu bir dönemden geçiyor. Bütün sektörlerimiz bu süreçten ciddi bir şekilde etkilendi. Oda olarak ülkemizde vaka görülmesiyle bizde üzerimize düşeni yaparak bütün tedbirlerimizi aldık. Aldığımız bu önlemleri de tescillemek için Türk Standardları Enstitüsü tarafından hayata geçirilen Güvenli Üretim Belgesi için başvurumuzu yaptık. TSE uzmanları tarafından odamızda denetimler sonucunda “Covid19 Güvenli Üretim/Hizmet Belgesi” almaya hak kazandık. Odamıza faydalı olacağına inandığımız bu belgenin uluslararası geçerliliğinin olması ayrı bir önem arz ediyor. Odamıza ve üyelerimize bu aldığımız belge hayırlı olsun. Her zaman “Önce insan, önce sağlık” diyerek önlemlerden ödün vermeden çalışmalarımızı sürdürüyor, üyelerimize hizmete devam ediyoruz. Vakaların artmaması için maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmeliyiz. Ülkemizin bu süreci en az hasarla atlatmasını diliyoruz. Belge içinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum.“
TSE Kayseri Bölge Müdürü Mahmut Ulaş da yaptığı açıklamada, “Türk Standartları Enstitüsü işletmeler tarafından gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı ve işlemlerin yürütülüp yürütülmediği yönünde talep eden kuruluşlara denetimini yapmaktadır. Belgelendirme faaliyetini de gerçekleştirmektedir. Üretim sektörü dışında hizmet kapsamında Ticaret Odamızın aynı zamanda üyelerinin de sosyal bilincini artırmak gibi; bu süreçte halkımızın hijyen, maske, sosyal mesafe uyumu çok önemli işletmede çalışanlarıyla beraber bu süreci bir plan dahilinde etkin bir şekilde yürütmesine örnek olacak bir çalışmayı gerçekleştirdiler. Ekibimiz buradaki denetimlerini tamamladı. Yürütme komitemiz de belge verilmesine onay verdi. Komite kararı yayınlandı. Bu çerçevede Ticaret Odamızın yapmış olduğu çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Zorunlu olmasa da bu alan çerçevesinde katılımın artması ülkedeki bu mücadeleyi ciddi seviyede kontrol altına aldığı gibi etkileyecek. Sonuçta korona virüs ülke insanının şu gününü ve geleceğini etkileyecek bir mücadele. Bu manada milli bir mücadale. Topyekün birlikte omuz omuza aşabileceğimiz bir süreç. Bu süreçten başarılı çıkmayı Allahu teala nasip eder. Sayın Başkanı ve ekibini tebrik ediyorum. Hayırlı olur inşallah” dedi.
Açıklamaların ardından Bölge Müdürü Ulaş, belgeyi KTO Başkanı Gülsoy’a taktim etti.
Güvenli Üretim/Hizmet Belgesi, Türk Standardları Enstitüsü tarafından yapılan kurum giriş ve çıkışları, çalışma ofisleri, mutfak, yemek salonu, revir, asansörler, ulaşım araçları, tuvaletler, soyunma odaları, duşlar dahil tüm birimlerde gerekli risk değerlendirilmesinin yapılıp yapılmadığı, enfeksiyon önleme ve kontrol eylem planlarının hazırlanıp hazırlanmadığı, temizlik ve dezenfeksiyon planları hazırlanıp hazırlanmadığı ve alınan tüm tedbirlere uyulup uyulmadığı gibi tetkikler sonucunda veriliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri’de iki apartman daha karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kayseri’de iki apartman daha karantinaya alındı
Başkan Altun Doğanlar Mahallesi'nde yapılan çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Başkan Altun Doğanlar Mahallesi'nde yapılan ...
Kazadan sonra zor sakinleştirildi Kayseri’de kaza yapan sürücüyü çevredeki vatandaşlar zor sakinleştirdi
YEREL HABERLER Kazadan sonra zor sakinleştirildi Kayseri’de kaza ...
Başkan Büyükkılıç'tan 'Dijital Gösterim Merkezi'ne davet
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç'tan 'Dijital Gösterim Merkezi'ne ...
(Özel) Yaşlılar yüzüne gençler bileğine ve kulağına takıyor
YEREL HABERLER (Özel) Yaşlılar yüzüne gençler bileğine ve kulağına ...
Kocasinan'da nikahlar açık havada kıyılıyor
YEREL HABERLER Kocasinan'da nikahlar açık havada kıyılıyor
Başkan Büyükkılıç, Spor A.Ş.’ye bağlı spor salonlarında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, Spor A.Ş.’ye bağlı spor ...
Kayseri Valisinden, sosyal mesafe ve maske denetimi
YEREL HABERLER Kayseri Valisinden, sosyal mesafe ve maske denetimi
Melikgazi’den eğitim ve kültür hayatına 2 proje daha
YEREL HABERLER Melikgazi’den eğitim ve kültür hayatına 2 proje daha
Yılan avcıları iş başında İtfaiye ekipleri yangınların yanında yılan ihbarlarını da değerlendiriyor
YEREL HABERLER Yılan avcıları iş başında İtfaiye ekipleri ...
Kayseri'de terör operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de terör operasyonu: 6 gözaltı
CEHA Büro Mobilyaları A.Ş yeni CEO’su Gürkan Şen: "2021 yılında üretim artacak"
YEREL HABERLER CEHA Büro Mobilyaları A.Ş yeni CEO’su Gürkan Şen: ...
Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi: Günde 2 vakamız varken, 30-40'a çıktık
YEREL HABERLER Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi: Günde 2 vakamız ...
Özdoğan, "Hacılar'ın dört bir yanında gayretle çalışıyoruz"
YEREL HABERLER Özdoğan, "Hacılar'ın dört bir yanında gayretle ...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çelik, vaka artışını değerlendirdi: “Küçük piklerden biri” Sağlık Bakanlığı Korona Virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: “Kurallara uymazsak vakalar artacak” “Daha ilerleyen bulaşlar ortaya çıkarsa, vaka sayısı çok daha artmaya başlarsa kısıtlamaların ele alınması kaçınılmazdır”
YEREL HABERLER Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çelik, vaka artışını ...
Bünyan'ın doğa harikaları ziyaretçileri ağırlayacak
YEREL HABERLER Bünyan'ın doğa harikaları ziyaretçileri ağırlayacak
Kayserispor tempo artırdı
YEREL HABERLER Kayserispor tempo artırdı
Kayseri polisinden terör operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda terör örgütü üyesi 6 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kayseri polisinden terör operasyonu: 6 kişi gözaltına ...
Kocasinan Şimşekspor lig hazırlıklarına başladı. Dezenfekte edilen tesislerde gruplar halinde çalışıyorlar
YEREL HABERLER Kocasinan Şimşekspor lig hazırlıklarına başladı. ...
Konaç, “Bütün amaç Ayasofya’nın tepesine yeniden Haç dikmektir”
YEREL HABERLER Konaç, “Bütün amaç Ayasofya’nın tepesine yeniden Haç ...
Kayserispor 5 kez galibiyeti kaçırdı
YEREL HABERLER Kayserispor 5 kez galibiyeti kaçırdı
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’den Kayseri OSB’ye ziyaret
YEREL HABERLER Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’den ...
Kayseri Adliyesi'nde yoğunluk
YEREL HABERLER Kayseri Adliyesi'nde yoğunluk
Başkan Büyükkılıç’tan yurt müjdesi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç’tan yurt müjdesi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X