Suriyelilerin kaldığı evde yangın çıktı

Kayseri'de Suriyelilerin yaşadığı evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi İlçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Dost Ali Sokak'ta müstakil bir evde yangın çıktı. Yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.

Bir başka ihbarda ise boş arazide bulunan atık malzemelerin boş arazide yandığı bildirildi. Bu ihbara da kısa sürede ulaşan ekipler, alevleri kısa sürede söndürdü.

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