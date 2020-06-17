Kalp yetmezliği olan hasta, ambulans helikopterle Kayseri’ye getirildi

"Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde tedavi gören kalp yetmezliği olan hasta, ambulans helikopter ile şehir merkezine getirildi.

Pınarbaşı ilçesinde kalp yetmezliği tedavisi gören hasta, önce Sarız ilçesine sevk edildi. Daha sonra İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sarız ilçesinden alınan hasta kent merkezine getirilerek Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.