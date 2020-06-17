Biber gazı ile darp iddiasına para cezası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Biber gazı ile darp iddiasına para cezası

DHA

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERi'de Resul A.'yı (18), biber gazı sıkarak darp ettikleri iddiasıyla tutuksuz yargılanan işsiz Hasan A. (20) 6 bin TL, lise öğrencisi Davut K. (18) ise 4 bin TL para cezasına çarptırıldı. Her iki sanığa verilen para cezaları için hükmün açıklanması geri bırakıldı. Olay, geçen 31 Aralık'ta Melikgazi ilçesinde meydana geldi. Davut K., iddiaya göre, kardeşi Ö.K.'ye uyuşturucu kullandırdığı için Resul A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, Davut K. biber gazı sıkarak Resul A.'yı darp etmeye başladı. Arbede sırasında Davut K.'nin...

Biber gazı ile darp iddiasına para cezası

<br>Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERi'de Resul A.'yı (18), biber gazı sıkarak darp ettikleri iddiasıyla tutuksuz yargılanan işsiz Hasan A. (20) 6 bin TL, lise öğrencisi Davut K. (18) ise 4 bin TL para cezasına çarptırıldı. Her iki sanığa verilen para cezaları için hükmün açıklanması geri bırakıldı.<br>Olay, geçen 31 Aralık'ta Melikgazi ilçesinde meydana geldi. Davut K., iddiaya göre, kardeşi Ö.K.'ye uyuşturucu kullandırdığı için Resul A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, Davut K. biber gazı sıkarak Resul A.'yı darp etmeye başladı. Arbede sırasında Davut K.'nin arkadaşı Hasan A. da kavgaya dahil oldu. Resul A. kavganın ardından iki şüpheli hakkında şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İki arkadaş hakkında 'kasten yaralama' suçundan dava açıldı.<br>Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanıklar Hasan A. ve Davut K. ile şikayetçi Resul A. ve babası K.A. hazır bulundu. Olayla ilgisi olmadığını öne süren sanık Hasan A., "Ev taşıyorduk. Olayla hiç bir alakam yok. Sonra mahallede Davut'un kardeşine uyuşturucu içirdiklerini duyduk. Resul ile Davut kavga ediyordu. Bana da küfür edince tahrik oldum ve ben de yumruk ve tekme ile vurdum. Biber gazı gibi madde kullanmadım. Resul'e vurduğum için de pişmanım" dedi.<br>Tutuksuz sanıklardan Davut K., da olayın arkadaşı Hasan'ın anlattığı şekilde olduğunu söyleyerek, "Resul A.'nın kardeşime uyuşturucu kullandırmaya çalıştığını duyunca sinirlendim. Belinde de bıçak olduğunu görünce kendimi korumaya çalıştım. Beraatımı istiyorum" diye konuştu.<br>Şikayetçi olduğunu belirten Resul A. ise, "Biber gazı sıktılar. Belimde bıçak yoktu. İkisi birlikte beni darp etti" dedi. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan Hasan A.'yı, 'basit yaralama' suçundan 6 bin TL, Davut K.'yi de aynı suçtan 4 bin TL adli para cezasına çarptırarak, her iki sanığa verilen para cezaları için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN<br>2020-06-17 17:00:32<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yukarı Borandere Köyü'ne giriş ve çıkışlar yasaklandı
YEREL HABERLER Yukarı Borandere Köyü'ne giriş ve çıkışlar yasaklandı
Kalp yetmezliği olan hasta, ambulans helikopterle Kayseri’ye getirildi
YEREL HABERLER Kalp yetmezliği olan hasta, ambulans helikopterle ...
Kocasinan, kentsel dönüşümde altın çağını yaşıyor
YEREL HABERLER Kocasinan, kentsel dönüşümde altın çağını yaşıyor
Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Kayseri 2’nci Hava İkmal Bakım Merkezi’ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Kayseri 2’nci ...
Başkan Büyükkılıç, Vali Günaydın ile birlikte Kayseri’nin Faruk Molu’yu ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, Vali Günaydın ile birlikte ...
Suriyelilerin kaldığı evde yangın çıktı
YEREL HABERLER Suriyelilerin kaldığı evde yangın çıktı
KTO, TSE Covid-19 güvenli üretim hizmet belgesi aldı
YEREL HABERLER KTO, TSE Covid-19 güvenli üretim hizmet belgesi aldı
Kayseri’de iki apartman daha karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kayseri’de iki apartman daha karantinaya alındı
Başkan Altun Doğanlar Mahallesi'nde yapılan çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Başkan Altun Doğanlar Mahallesi'nde yapılan ...
Kazadan sonra zor sakinleştirildi Kayseri’de kaza yapan sürücüyü çevredeki vatandaşlar zor sakinleştirdi
YEREL HABERLER Kazadan sonra zor sakinleştirildi Kayseri’de kaza ...
Başkan Büyükkılıç'tan 'Dijital Gösterim Merkezi'ne davet
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç'tan 'Dijital Gösterim Merkezi'ne ...
(Özel) Yaşlılar yüzüne gençler bileğine ve kulağına takıyor
YEREL HABERLER (Özel) Yaşlılar yüzüne gençler bileğine ve kulağına ...
Kocasinan'da nikahlar açık havada kıyılıyor
YEREL HABERLER Kocasinan'da nikahlar açık havada kıyılıyor
Başkan Büyükkılıç, Spor A.Ş.’ye bağlı spor salonlarında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, Spor A.Ş.’ye bağlı spor ...
Kayseri Valisinden, sosyal mesafe ve maske denetimi
YEREL HABERLER Kayseri Valisinden, sosyal mesafe ve maske denetimi
Melikgazi’den eğitim ve kültür hayatına 2 proje daha
YEREL HABERLER Melikgazi’den eğitim ve kültür hayatına 2 proje daha
Yılan avcıları iş başında İtfaiye ekipleri yangınların yanında yılan ihbarlarını da değerlendiriyor
YEREL HABERLER Yılan avcıları iş başında İtfaiye ekipleri ...
Kayseri'de terör operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de terör operasyonu: 6 gözaltı
CEHA Büro Mobilyaları A.Ş yeni CEO’su Gürkan Şen: "2021 yılında üretim artacak"
YEREL HABERLER CEHA Büro Mobilyaları A.Ş yeni CEO’su Gürkan Şen: ...
Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi: Günde 2 vakamız varken, 30-40'a çıktık
YEREL HABERLER Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi: Günde 2 vakamız ...
Özdoğan, "Hacılar'ın dört bir yanında gayretle çalışıyoruz"
YEREL HABERLER Özdoğan, "Hacılar'ın dört bir yanında gayretle ...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çelik, vaka artışını değerlendirdi: “Küçük piklerden biri” Sağlık Bakanlığı Korona Virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: “Kurallara uymazsak vakalar artacak” “Daha ilerleyen bulaşlar ortaya çıkarsa, vaka sayısı çok daha artmaya başlarsa kısıtlamaların ele alınması kaçınılmazdır”
YEREL HABERLER Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çelik, vaka artışını ...
Bünyan'ın doğa harikaları ziyaretçileri ağırlayacak
YEREL HABERLER Bünyan'ın doğa harikaları ziyaretçileri ağırlayacak
Kayserispor tempo artırdı
YEREL HABERLER Kayserispor tempo artırdı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X