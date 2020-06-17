Kayserispor'da hazırlıklar devam ediyor

"Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler"

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Hes Kablo Kayserispor, sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.

Süper Lig’in 28. haftasında sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçını kazanarak alt sonralardan kurtulmak isteyen Hes Kablo Kayserispor, bu müsabaka için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde çalışan sarıkırmızılı ekip, topla birlikte çalıştı.

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