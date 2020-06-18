12. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

"Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri'de 12. kattan düşen 49 yaşındaki kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Zeren Geçidi Şehzade Sitelerinde meydana gelen olayda, 49 yaşındaki Nagehan A., oturduğu binanın 12. kadındaki balkonundan düştü. Vatandaşların yaptığı ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nagehan A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan Nagehan A.'nın yakınları gözyaşlarına hakim olamazken, ceset yapılan incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.