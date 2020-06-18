Gazeteciler Covid-19 testinden geçti

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Kayseri'de hafta sonu oynanacak olan Hes Kablo KayserisporGençlerbirliği karşılaşmasını takip edecek olan gazeteciler, Covid19 testinden geçti.

Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor Gençlerbirliği maçını stadyumda takip etmek isteyen gazeteciler, bugün Covid19 testinden geçti. Korona virüs nedeniyle ara verilen liglerin tekrar başlamasıyla TSYD tarafından alınan kararla, maçları takip edecek basın mensuplarının korona virüs testinden geçirilmesi kararı alınmıştı.

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