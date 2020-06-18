Kayseri'nin el ürünleri Melikgazi'nin e-ticaret portalında satılacak

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi olarak el ürünleri satışının yapılacağı eticaret portalını yakında hayata geçiriyor.

İşbirliği yapılacak olan yazılım firması ile istişare toplantısı gerçekleştiren Başkan Dr. Palancıoğlu, eticaret ve online alt yapılar ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Özellikle pandemi sürecinde eticaretin önemi ve gelecekte çok daha önemli bir yeri olacağını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediye olarak farklı alanlarda çalışmalarımız devam ediyor. Daha önce sözünü vermiş olduğum elektronik ticaret 'eticaret' konusunda büyük bir yol kat ettik. E Ticaret konusunda Melikgazi Belediyesi olarak hem Kayseri için hem Türkiye için örnek projeler yapacağız. Özellikle el ürünleri satışında güzel bir eticaret portalının hazırlanması için uğraşıyoruz. Bu kapsamda Kayseri’nin yerli değeri prasoft yazılım ile bunun üzerine toplantı yaprak, istişare ettik. Özellikle bu salgın döneminde eticaretin önemi oldukça arttı. Ticari zekâsıyla nam salmış Kayseri’de artık bizimde elektronik ticarete yönelik alt yapıyı geliştirmemiz kaçınılmaz olmuştur. Artık bir tıkla tüm dünya üzerinde satışa ulaşmamız gerekiyor. Eticaret ile bu konuda Kayseri’nin önünün açılması lazım. Prasoft firmamızla birlikte bir iş birliği içinde çalışarak Kayserimize bir portal kurmak istiyoruz. Bu sayede vatandaşlarımız ürettiği el ürünlerini bu portal üzerinden pazarlama imkanı olacak. Ben değerli arkadaşlarımıza vermiş oldukları destekler için teşekkür ediyorum. Projemizin Kayseri’mize hayırlı olmasını dilerim” dedi. Prasoft Yazılım Genel Müdürü Ferhat Akmermer ise şunları söyledi:

“3 yıl önce Teknopark’ta online alt yapılarla alakalı bir yazılım üretmiştik. Pandemi döneminde dünyada olduğu gibi ülkemizde de de çok ciddi bir ihtiyaç haline geldi. Biz eticaret alt yapılarının entegrasyonlarını üreten bir yazılım şirketiyiz. Türkiye genelinde bu yazılım çok ciddi bir dağılıma sahip oldu. Melikgazi Belediyemizin yapacağı bu güzel projeye de bizlerde katkı sunacağımız için çok mutluyuz.”

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