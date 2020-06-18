Başkan Yalçın, LGS'ye gireceklere başarı diledi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS)’ye girecek öğrencilere başarılar diledi.

Bir mesaj yayımlayarak öğrencilerin ve velilerin heyecanını paylaşan Başkan Yalçın, sonuç ne olursa olsun öğrencilerin geleceğe umutla bakmaları gerektiğinin altını çizdi. Talas’ta sınava girilecek tüm okullarda hijyen ve dezenfeksiyon çalışması yaparak hazır hale getirdiklerini ifade eden Başkan Yalçın, sınavda görev yapacak tüm yönetici, öğretmen ve görevlilere de kolaylıklar diledi.

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