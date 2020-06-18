Kayseri'nin alışveriş portalı E-38 hizmete başladı Başkan Büyükkılıç: “E-38 sitemiz ile pazarlama mantığı içerisinde hareket edeceğiz”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde online alışveriş sitesi olarak hazırlanan E38 alış veriş sitesi bugün hizmete başladı. Sitede KAYMEK kursiyerlerinin yanı sıra diğer vatandaşların da ürünlerini satabileceği alışveriş sitesi hakkında açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “E38 sitemiz ile pazarlama mantığı içerisinde hareket edeceğiz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen site tanıtımına Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, KAYMEK kurs eğitmenleri ve kursiyerleri katıldı. Eticaret çalışmaları ile akıllı şehir hizmetlerine hız verdiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Pandemi sürecinde belediyeler olarak kurum ve kuruluşlarımızla birlikte çok güzel işler yaptık. Üretmek sureti ile ekonomik olarak bütçemize ve şehrimize katkı sağladık, kurum ve kuruluşlarımıza bu çalışmalarda destek olduk. Ayrıca eticaret konusunda yaptığımız bu güzel çalışmalarla birlikte, akıllı şehir belediyeciliği çerçevesinde yaptığımız çalışmalarla da şehrimizi bir bütün olarak algılama çalışmalarımıza hız verdik. Kuaför ve berberler başta olmak üzere diğer odalarla da iş birliğimizi sürdürerek, adeta akıllı şehir portalinde onların güvenilir birer mekan olduklarını ve belgeli olarak da hizmet verdiklerini paylaşmak ve denetlemek sureti ile huzurlu, güvenli ve sağlıklı hizmet vermelerini sağladık. 16 ilçe dayanışma içerisinde, bünyemizde sadece KAYMEK’e özgü bir çalışma anlayışı değil, hepsini bağrımıza basarak buradan E38 sitemizden pazarlama mantığı içerisinde hareket etiğimizi de vurgulamak istiyorum” dedi. Kayserinin eticarette geriden geldiğini ve bu açığı kapatması gerektiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Tabi Kayseri ticareti ile meşhur bir ilimiz ama eticarette biraz geride kaldık. Şu anda salgın dolayısıyla eticaret kapasitesi oranları oldukça artmış durumda. Normalde birkaç sene öncesine kadar Türkiye’deki eticaret yüzde 1’ler seviyesindeydi, daha sonrasında yüzde 2,53’lere çıktı ve bu salgın dolayısıyla eticaret yüzde 7’lere kadar çıkmış durumda. Dolayısıyla insanlar siparişlerini artık internetten sipariş veriyorlar. Dolayısıyla bizlerin eticareti Kayseri’de kullanması son derece önemli. İnşallah bu arayı kapatırız ve Kayseri bu yeni ticaret alanından istenilen payı alır diye düşünüyorum.”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, KAYMEK’in kadınların emeklerini nerelere taşıyabileceğini gösterdiğini söyleyerek, “Bugün faaliyete geçecek olan E38 alış veriş portalının şehrimize, ülkemize ve bu işte alın teri döken hanım kardeşlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Hayatın içine baktığımızda hanımlarımızı her alanda çok daha etkin görüyoruz. Hele de KAYMEK’le birlikte şehrimizde hanım kardeşlerimiz her alandaki beceri ve yeteneklerini gün yüzüne çıkarırken, KAYMEK ile bir adım daha öne giderek geleneksel el sanatlarımızla ilgili alanında yapmış olduğu çalışmalarla kadınların becerilerinin nerelere varabileceğini gösterdi” ifadelerini kulandı.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a Babalar Günü dolayısı ile KAYMEK tarafından çiçek takdim edildi. Çiçek takdiminden sonra protokol üyeleri kursiyerlerin hazırladıkları sergiyi gezdi.

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