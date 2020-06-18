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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

En güzel bayrağı yaptılar ödülü kaptılar

İHA

En güzel bayrağı yaptılar ödülü kaptılar

Develi ilçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen en güzel bayrak yapma yarışmasında dereceye girenlere ödülleri sosyal mesafeye uyularak verildi.
Develi Müftülüğü bayanlar gençlik koordinatörü Rukiye Eken, "Biliyorsunuz aslında bu yarışmamızı biz Şubat ayında düzenledik. Mart ayının başında dereceler belirlendi. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini anma gününde planladığımız gibi ödüllerimiz verilecekti ancak pandemi nedeniyle bugüne kaldı. Ödül törenimiz bugünde sosyal mesafe kurallarına uyarak inşallah ödüllerimizi gerçekleştiriyoruz. Ne kadar manidar ki ödül törenimiz Kartal Pençe ve Kaplan Pençe harekatının olduğu günlere denk geldi. Biz burada öncelikle Develi Müftülüğü Gençlik Kordinatörlüğü olarak bu harekattaki bütün güvenlik güçlerimize, askerlerimize bütün görevlilerimize başarılar diliyoruz. Onlara buradan selamlarımızı iletiyoruz. İnşallah ödül törenimize geçiyoruz ben ödüllerinizi takdim etmek için Develi İlçe Müftümüz Zekeriya Koçak hocamızı sahneye davet ediyorum" diye konuştu.
Yarışmada kazananlara ödüllerinin verilmesinin ardından konuşan ve İlçe Müftülüğünden ayrılan Develi İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak veda konuşmasında, "Ben çok çabuk ağlarım, bana Develi'den götüreceğim en kıymetli hediye budur. Tabi sizleri inşallah unutmayacağız ama insan yeni gittiği yerde yeni insanlarla tanışıyor. İster istemez geride kalanlar ikinci plana düşüyor ama bu hediye unutulmaz bunu evin en güzel yerine asacağım inşallah. Sizleri de unutmayacağız" dedi.

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