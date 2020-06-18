Polis ekipleri iki kamyon kaçak kozmetik ürünü ele geçirdi

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Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda iki kamyon kaçan kozmetik ürünü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde kozmetik ürünleri depolanan bir adrese baskın yapıldı. Yapılan baskında yaklaşık 2 kamyon dolusu kaçak kozmetik ürünü ele geçirildi.

Yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

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