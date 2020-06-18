Kayserispor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam etti

<br>İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA)Süper Lig´in 28´inci haftasında sahasında Gençlerbirliği´ni konuk edecek Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.<br>Süper Lig´in 27´nci haftasında deplasmanda Fenerbahçe´ye 2-1 mağlup olan Kayserispor, hafta sonunda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği tek antrenmanla günü tamamladı.<br>Teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Pas ve şut çalışması gerçekleştirilen antrenman, taktik çalışmalarla sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN<br>2020-06-18 20:22:51<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.