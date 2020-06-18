Kayserispor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam etti

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<br>İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA)Süper Lig´in 28´inci haftasında sahasında Gençlerbirliği´ni konuk edecek Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.<br>Süper Lig´in 27´nci haftasında deplasmanda Fenerbahçe´ye 2-1 mağlup olan Kayserispor, hafta sonunda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği tek antrenmanla günü tamamladı.<br>Teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Pas ve şut çalışması gerçekleştirilen antrenman, taktik çalışmalarla sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN<br>2020-06-18 20:22:51<br>

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