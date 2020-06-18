Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

<br>Özer KAYA/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.<br>Kaza, akşam saatlerinde, KayseriMalatya yolu Tomarza ilçesi yol ayrımında meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 38 PA 852 plakalı otomobille 38 VE 694 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada iki otomobildeki N.İ., Y.İ., M.V., Ş.K., S.K., H.K., A.K., T.A. ve ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Özer KAYA<br>2020-06-18 22:33:44<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.