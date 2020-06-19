Forklift altında kalan şahıs yaralandı

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Kayseri'nin Talas ilçesinde folklift altında kalan şahıs yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi üzerine meydana gelen olayda bir kişi forklift altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan çalışmalarla yaralanan şahıs iş makinesinin altından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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