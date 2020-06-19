Spor Toto Gelişim Ligleri ve Bölgesel Gelişim Ligleri devam etmeyecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Spor Toto Gelişim Ligleri Elit U14U15U16U17U19 Bölgesel Gelişim Ligi U15U16U17U19 yaş grupları müsabakalarının devam edilmemesine karar verildi.

Spor Toto Gelişim Liglerinde mücadele eden Hes Kablo Kayserispor takımları liglerde kalan haftaları oynamayacak. TFF'nin almış olduğu karar sonra 20192020 sezonu kulüpler için tamamlanırken kulüpler ise yeni sezon için çalışmalarına start verdi. Hes Kablo Kayserispor alt yaş grupları kategorilerinde 20192020 sezonunu tamamladı. Türkiye Futbol Federasyonunda yapılan açıklamada, " Ülke genelinde görülen Covid 19 virüs mücbir sebep dolayısıyla;Spor Toto Gelişim Ligleri Elit U14U15U16U17U19 Bölgesel Gelişim Ligi U15U16 U17U19 yaş grupları müsabakalarının devam edilmemesine karar verilmiştir. Kulüplerinin genç futbolcu gelişim programları dâhilinde, futbolcuların bütünsel gelişimini sağlamak amacıyla düzenlenmektedir. Ülkemizde görülen Covid 19 virüsü sebebiyle 13.03.2020 tarihinde ara verilen 20192020 futbol sezonu Spor Toto Gelişim Ligleri müsabakaları genç futbolcu sağlığında tehdit oluşturacağı ve gerekli tedbirler alınamayacağı göz önünde bulundurularak belirtilen liglerin devam edilmemesine karar verilmiştir.Spor Toto Gelişim Ligleri 20192020 sezonu planlaması en kısa sürede açıklanacaktır" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.