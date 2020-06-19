Ümit Öztürk'ün Kayserispor karnesi

Hakem Ümit Öztürk, 12. kez Hes Kablo Kayserispor'un maçında düdük çalacak.
Denizli Bölgesi Süper Lig hakemi Ümit Öztürk, Merkez Hakem Kurulu tarafından yarın Kayseri'de oynanacak KayserisporGençlerbirliği maçına atandı. Orta hakem olarak görev yapacak olan Ümit Öztürk, bugüne kadar 11 kez Kayserispor maçında düdük çaldı. 10 kez Süper Lig'de 1 kez de Türkiye Kupası'nda düdük çalan Ümit Öztürk'ün yönettiği bu maçlarda Kayserispor 3 galibiyet 7 mağlubiyet elde ederken 1 kez de berabere kaldı. Kayserispor, Ümit Öztürk'ün yönettiği maçlarda 1 kez sahasında 2 kez de deplasmanda kazandı. Ümit Öztürk'ün yönettiği Kayserispor maçları ve neticeleri:
KayserisporBursaspor 21
AlanyasporKayserispor 30
KayserisporFenerbahçe 03
KasımpaşaKayserispor 11
KayserisporMalatyaspor 01
OsmanlısporKayserispor 01
KayserisporFenerbahçe 05
FenerbahçeKayserispor 23
KayserisporGalatasaray 03
BeşiktaşKayserispor 41
FenerbahçeKayserispor 20 (Kupa)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.