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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç, lokantacılar ve pastacılarla protokol imzaladı

İHA

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Covid19 salgını süresince Kayseri'de bulunan yemeiçme mekanlarının daha sağlıklı ve daha hijyenik bir şekilde hizmet vermelerini sağlamak amacıyla Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir ile protokol imzaladı.

Başkan Büyükkılıç, lokantacılar ve pastacılarla protokol imzaladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Covid19 salgını süresince Kayseri’de bulunan yemeiçme mekanlarının daha sağlıklı ve daha hijyenik bir şekilde hizmet vermelerini sağlamak amacıyla Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir ile protokol imzaladı.
Covid19 salgın süresince her alanda önlemlerini almaya gayret gösteren Büyükşehir Belediyesi, yeni normal hayatta da salgının yayılma riskini ortadan kaldırmak için birçok tedbir alıyor. Bu anlamda 1 hafta önce bin 600 berber ve kuaförde virüs tehdidine karşı güvenli bir ortam oluşturmak amacıyla Kayseri Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan ile protokol imzalamıştı.
Benzer bir protokolde Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir ile imzalayan Başkan Büyükkılıç, imzalanan protokollerin amacının pandemi süresini yaşamış hizmet sektörlerinin daha güvenilir, daha sağlıklı ve steril bir ortamda hizmet vermelerini sağlamak olduğunu ifade etti.
Başkan Büyükkılıç, protokol ile ilgili şöyle konuştu;
“Berberler ve Kuaförler Odamızla yaptığımız protokolün bir benzerini de Lokantacılar ve Pastacılar Odamız ile yapıyoruz. Yemeiçme mekânları hizmet sektöründe çok önemli bir yere sahip. Amacımız, Büyükşehir Belediye’mizin Akıllı Şehir uygulamasında odamızın kıymetli üyelerinin aranılan mekan olmalarını sağlamak. Konu insan sağlık ve hizmet sektörü olunca bu tür çalışmalar yapmakta yerel yönetimler olarak bizlerin görevleri. Bu konuda ilgili birimlerimiz gerekli hazırlıkları yaptı. İnşallah Kayseri’mizin Akıllı Şehir uygulamasından bu konuyla ilgili gerekli sayfalarına girdiklerinde, hangi mekanda, hangi ortamda yemeiçme mekanlarından istifade edeceklerini vatandaşlarımız dünyanın her yerinden görebilecek. Her türlü desteği vermeye, onlara bu çalışmalarla birlikte belediyenin yükümlülükleri arasında dezenfeksiyon çalışmaları yapma yönünde desteklerimizi sürdüreceğimizi paylaşmak istiyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”
Büyükşehir Belediyesi’ne salgın süresince yaptığı tüm hizmetlere teşekkür eden Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir ise “Öncelikle sizin nezdinizde, temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarımız olmazsa olmazlarımız. Şehrimize gelen yerli ve yabancı misafirlerimize daha kaliteli, daha iyi hizmet, şehrimizi daha iyi anlatmak adına bu protokolü imzalıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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