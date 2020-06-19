Sel araç tekerlerini ve kasaları sürükledi, tarım arazilerine zarar verdi Kayseri'nin Develi ilçesinde sağanak yağış sele neden oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sel araç tekerlerini ve kasaları sürükledi, tarım arazilerine zarar verdi Kayseri'nin Develi ilçesinde sağanak yağış sele neden oldu

İHA

Kayseri'nin Develi ilçesinde sağanak yağış sonrasında oluşan sel suları, kasalar ve araç tekerlerini sürüklerken, tarım arazilerinde hasara neden oldu.

Sel araç tekerlerini ve kasaları sürükledi, tarım arazilerine zarar verdi Kayseri'nin Develi ilçesinde sağanak yağış sele neden oldu

Kayseri'nin Develi ilçesinde sağanak yağış sonrasında oluşan sel suları, kasalar ve araç tekerlerini sürüklerken, tarım arazilerinde hasara neden oldu.
Kayseri'de öğleden sonra başlayan sağanak yağış Develi ilçesi Aşık Seyrani Mahallesi'nde sele neden oldu. Sel suları kaldırım taşlarını yerinden sökerken, kasalar ve tekerlekleri sürükledi. Bazı araçlar oluşan su birikintisinde ilerlemekte büyük güçlük çekti.
Sel suları ilçede tarım arazilerine de zarar verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Çolakbayrakdar, şiddetli yağışın ardından incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar, şiddetli yağışın ardından ...
Kayseri'de sınava girecek öğrenci ve görevlilere ulaşım ücretsiz
YEREL HABERLER Kayseri'de sınava girecek öğrenci ve görevlilere ...
14 ilde eş zamanlı göçmen kaçakçılığı operasyonu: 20 gözaltı
YEREL HABERLER 14 ilde eş zamanlı göçmen kaçakçılığı operasyonu: 20 ...
Başkan Büyükkılıç, lokantacılar ve pastacılarla protokol imzaladı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, lokantacılar ve pastacılarla ...
Başkan Büyükkılıç’tan Alman başkanlara çağrı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç’tan Alman başkanlara çağrı
Başkan Palancıoğlu’nun çalışmaları sosyal medyada ses getirdi
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu’nun çalışmaları sosyal medyada ses ...
Ümit Öztürk'ün Kayserispor karnesi
YEREL HABERLER Ümit Öztürk'ün Kayserispor karnesi
Kadınlar Ligi oynanmıyor Kayseri ekipleri üst sıralarda tamamladı
YEREL HABERLER Kadınlar Ligi oynanmıyor Kayseri ekipleri üst ...
Spor Toto Gelişim Ligleri ve Bölgesel Gelişim Ligleri devam etmeyecek
YEREL HABERLER Spor Toto Gelişim Ligleri ve Bölgesel Gelişim Ligleri ...
Kaygan yolda makas kesen tır, kaza yaptı
YEREL HABERLER Kaygan yolda makas kesen tır, kaza yaptı
Kayseri Şeker çevreci projeleri ile Türkiye'ye örnek oluyor Gaz arıtma tesisi ile sera gazı emisyonları azaltılıyor
YEREL HABERLER Kayseri Şeker çevreci projeleri ile Türkiye'ye örnek ...
Kayseri Valiliğ'nden sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili açıklama
YEREL HABERLER Kayseri Valiliğ'nden sokağa çıkma kısıtlaması ile ...
Kayseri'de meydana gelen kazada 4 araç birbirine girdi
YEREL HABERLER Kayseri'de meydana gelen kazada 4 araç birbirine ...
AGÜ, 2020 WURI Dünya Yenilikçi Üniversiteleri Sıralamasında İlk 50'de
YEREL HABERLER AGÜ, 2020 WURI Dünya Yenilikçi Üniversiteleri ...
Forklift altında kalan şahıs yaralandı
YEREL HABERLER Forklift altında kalan şahıs yaralandı
Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı
'Yumurta ihracatı 195 milyon adetten 4.5 trilyon adete yükseldi'
YEREL HABERLER 'Yumurta ihracatı 195 milyon adetten 4.5 trilyon ...
Kayserispor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam etti
YEREL HABERLER Kayserispor, Gençlerbirliği maçının ...
Kayseri'de yırtıcı hayvanın saldırdığı çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Kayseri'de yırtıcı hayvanın saldırdığı çocuk ...
Kayseri’de trafik kazası: 8 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri’de trafik kazası: 8 yaralı
Vücudu yanan Suriyeli Halid, Kayseri'de tedaviye alındı
YEREL HABERLER Vücudu yanan Suriyeli Halid, Kayseri'de tedaviye ...
Polis ekipleri iki kamyon kaçak kozmetik ürünü ele geçirdi
YEREL HABERLER Polis ekipleri iki kamyon kaçak kozmetik ürünü ele ...
Kayseri’de 111 kilo kaçak tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Kayseri’de 111 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Fotoğraf sosyal mesafeli, ziyaret sıcak ve samimi
YEREL HABERLER Fotoğraf sosyal mesafeli, ziyaret sıcak ve samimi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X