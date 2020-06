Başkan Çolakbayrakdar, şiddetli yağışın ardından incelemelerde bulundu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdülaziz Yıldırım ile birlikte şiddetli yağıştan dolayı olumsuz etkilenen Ebiç ve Mahzemin Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. Bölge sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Çolakbayrakdar, olumsuz hava şartlarından kaynaklı sıkıntıların telafisi için hassasiyetle çalıştıklarını belirtti.

Ebiç ve Mahzemin Mahallesi’nde incelemelerde bulunan ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Çolakbayrakdar, aşırı yağış nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için ihtiyaç duyulan müdahalenin hızlı bir şekilde gerçekleştirildiğini vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti; "Kayseri’ye yağan yoğun yağışın en fazla etkilemiş olduğu yerlerden olan Ebiç ve Mahzemin ’de incelemelerde bulunduk. Yaklaşık metrekareye 42 kilogram gibi yağan yağmur neticesinde ve daha çok tarım arazisinin olduğu kısım, olumsuz etkilenmiş durumda. Bu noktada çiftçilerimizin beklentileri ve yapılması gereken konularda elimizden geleni fazlasıyla yerine getireceğiz. Çalışmalarımızı titizlik ve hassasiyetle sürdürüyoruz. Sevindirici olan can kaybının olmaması, barınaklarda ve evlerde olumsuz bir durumun yaşanmamasıdır. Diğer taraftan ise çiftçimizin emek verdiği ve artık hasada yaklaştığımız şu günlerde özellikle buğday ve arpada olumsuz etkilerini gördük. İnşallah bunların bertaraf edilmesi noktasında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz arazide çalışma gerçekleştirmektedir. Devletimiz, imkanlarını seferber ederek, çiftçilerimiz yanında ve yapılması gerekenleri yapacak. Kocasinan Belediyesi olarak bizlerde burada yaşayan hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını giderilmesi noktasında elimizden geleni yapıyoruz. Bir kez daha hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bütün çiftçi kardeşlerime sağlıklı ve sıhhatli günler diliyorum.”

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini; “Gerek şahsım gerekse Kocasinan Belediyesi olarak her zaman ve her şartta vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diyerek noktaladı. Kocasinan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdülaziz Yıldırım ise şiddetli yağıştan dolayı Ebiç, Mahzemin ve kısmen de Yemliha bölgesinde tarım alanları olumsuz etkilendiğini belirterek, “Teknik personelimiz, bölge bölge hasar tespitini yapacaklar. Mahzemin Mahallemizde özellikle arpa ve buğday da hasar olduğunu tespit ettik. Diğer ürünlerde ne kadar hasar olduğunu öğrenmek için detaylı bir çalışma gerçekleştireceğiz. Çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar’a incelemeler sırasında Kocasinan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdülaziz Yıldırım’ın yanı sıra Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş ve mahalle muhtarları eşlik etti.

