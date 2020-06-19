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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çopuroğlu: “Sahada olan bir teşkilatız”

İHA

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan yardımcısı Erkan Kandemir, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin Kayseri ziyaretlerini değerlendirdi. Çopuroğlu, teşkilatımız verilen görevleri layığı ile yapmaktadır dedi.

Başkan Çopuroğlu: “Sahada olan bir teşkilatız”

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan yardımcısı Erkan Kandemir, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin Kayseri ziyaretlerini değerlendirdi. Çopuroğlu, teşkilatımız verilen görevleri layığı ile yapmaktadır dedi.
Çopuroğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Dün akşam itibariyle Çevre ve Şehircilik önceki Bakanımız, Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız, Bakan Yardımcımız, teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan yardımcımızın Kayseri ziyaretleri bizleri ziyadesi ile memnun etti. Tabi sosyal medya ve basın camiasında farklı algılandı. Kayseri teşkilatları içerisinde sanki bir şeyler yapılacakmış gibi bir algı oluştu. Bizler akşam teşkilat başkanımız ve bakanlarımız ile bir araya geldik. Kayseri özelinde konuşacaklarımızı konuştuk. Millet bahçesinden tutunda Kayseri’de yapılacak hizmetleri tek tek konuşabilme imkânımız oldu. Tabi konuşmalarımızda birinci önceliğimiz Kayseri ve Kayseri’nin ihtiyaçları idi. Amacımız, her platformda Kayserimizi ve ihtiyaçlarını gündeme getirmek. Bizlerde onu yaptık.”
İl Başkanı Çopuroğlu, Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir’in Kayseri ziyaretleri ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘’Bir il başkanının duyması gereken gurur verici sözleri duyduk’’ dedi. Çopuroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü; Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan yardımcımızın Kayseri ziyaretlerinin planlı programlı olmadığı ile alakalı olarak özellikle sosyal medya ve basın camiasında, il başkanlığımızı ilgilendiren yayınlar yapıldı. Biz Genel Başkan yardımcımıza herhangi bir soru sormadık. Sayın Erkan Kandemir Başkanımız, hazirunun huzurunda bir il başkanının duyması gereken gurur verici bir konuşma yaptı. Kendisine bu süreçte bizlere katkı vermesi adına teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile bundan sonraki süreçte beraber çalışmak istediğimizi ve bunun devam ettirilmesi ile alakalı kanaatlerini belirttiler. Akşam saat 23.00 gibi şehrimizden yolcu ettik. Kayseri adına güzel ve kazançlı bir gün oldu” dedi.
‘’Sahada olduğumuzun faydasını her atmosferde görüyoruz’’
AK teşkilatların her zaman sahada olduğunu belirten İl Başkanı Şaban Çopuroğlu,’’ Sahada olduğumuzun faydasını her atmosferde görüyoruz. Onun içinde çalışmaya devam ediyoruz’’ dedi. Her Bakanımızın geldiğinde Kayserinin ihtiyaçlarını aktarıyoruz diyen İl Başkanı Çopuroğlu, özellikle Sayın Murat Kurum Bakanımızın Kayseri ziyaretlerinde, devam etmekte olan projelerin gidişatı ile alakalı birinci ağızdan kanaatlerini öğrenme şansımız oldu. Bizler sahada yoğun çalışmaya başlamamızla birlikte vatandaşlarımız bizlere ‘’seçim mi var ki? Diye soruyorlar. Seçim 20232024 te var. Ancak hep zaman zaman söylenir ‘’hep seçim zamanı geliyorsunuz’’ diye. Bu tür ifadelere mazhar olmamak için vakti ile işimizi iyi yapmak gayretindeyiz” dedi.
Şaban Çopuroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
“Tüm milletvekillerimiz ne zaman bir program yaparsak harfi ile uyguladılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu hafta Cumartesi ve Pazar günü düzenlediğimiz programları sokağa çıkma yasağı nedeni ile iptal ettik. Kadın kolları başkanımız ile Milletvekilimiz Hülya Nergis Hanım tüm programlara katılıyor. Tabi ki hepsini servis etme imkânımız olmuyor. Bu gösteriyor ki, çalışan diri bir teşkilatız. Sahada şu anda biz varız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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