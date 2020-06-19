14 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon: 20 gözaltı

Büyükelçiler ve yabancı gazeteciler "güvenli turizm" için Antalya'da buluştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ merkezli 14 ilde, jandarma ekipleri tarafından göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 20 kişi gözaltına alındı.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri merkezli Adana, Ağrı, Ankara, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Van, İstanbul ve Nevşehir'de, 'örgütlü olarak insan ticareti', 'göçmen kaçakçılığı' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarını işledikleri gerekçesiyle 55 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 26 şüpheliden 20'si yakalanrı. Firari olan 6 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.<br>Öte yandan dosya kapsamında bulunan 29 şüphelinin ifadelerinin, koronavirüs tedbirleri kapsamında Cumhuriyet Savcısı talimatı ile alınacağı belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri KAYSERİ, (DHA)-<br>2020-06-19 14:46:03<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.