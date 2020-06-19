Kayserispor'da teknik heyet ve futbolcuların koronavirüs testi negatif çıktı

Büyükelçiler ve yabancı gazeteciler "güvenli turizm" için Antalya'da buluştu

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<br>İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) -<br>Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor´da teknik heyet, futbolcu ve personele yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı açıklandı.<br>Hes Kablo Kayserispor'da teknik heyet, futbolcu ve personel, yarın oynanacak Gençlerbirliği maçı öncesi koronavirüs testinden geçti. Hes Kablo Kayserispor yönetimi test sonuçlarıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "18 Haziran 2020 tarihinde futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz " ifadelerini kullandı. DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN<br>2020-06-19 15:27:46<br>

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