Kayseri'de kurt saldırısında yaralanan Eylül, taburcu edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de kurt saldırısında yaralanan Eylül, taburcu edildi

DHA

Olcay DÜZGÜN-İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de, parkta oyun oynarken kurt saldırısı sonucu yaralanan Eylül Saykaya (3) hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Kızını kurttan kurtaran baba Rıfat Saykaya, "Hayvan ağzında poşet götürüyor sandık. Sonra dikkatli bakınca kızımı götürdüğünü gördük. Koştuk ve bağırdık, kurt kızımı bırakıp gitti" dedi. Olay, önceki gün akşam saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı TOKİ 8'inci etap bölgesinde meydana geldi. Rıfat Saykaya, komşusu Turgut Soysal ile evinin önünde araç tamir ederken, kızı Eylül Saykaya ise, parkta oyun oynamaya başladı. Hayvan...

Kayseri'de kurt saldırısında yaralanan Eylül, taburcu edildi

<br>Olcay DÜZGÜN-İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de, parkta oyun oynarken kurt saldırısı sonucu yaralanan Eylül Saykaya (3) hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Kızını kurttan kurtaran baba Rıfat Saykaya, "Hayvan ağzında poşet götürüyor sandık. Sonra dikkatli bakınca kızımı götürdüğünü gördük. Koştuk ve bağırdık, kurt kızımı bırakıp gitti" dedi.<br>Olay, önceki gün akşam saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı TOKİ 8'inci etap bölgesinde meydana geldi. Rıfat Saykaya, komşusu Turgut Soysal ile evinin önünde araç tamir ederken, kızı Eylül Saykaya ise, parkta oyun oynamaya başladı. Hayvan sesleri duyan baba Saykaya, parka gelen kurdun kızı Eylül'ü götürdüğünü gördü. Saykaya, koşup hayvana taş atarak kurdun kızını bırakmasını sağladı. Yüzünden ve başından yaralanan Eylül, komşularının otomobili ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Eylül, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.<br>'POŞET GÖTÜRÜYOR SANDIK'<br>Baba Rıfat Saykaya, yaşadıkları olayı DHA'ya anlattı. Olay günü evlerinin önünde bulunan otomobilin tamiri için çalıştıklarını belirten baba Saykaya, "Çocuk hemen birkaç metre ileride yanımızda oyun parkındaydı. Bir ses geldi. Hayvan ağzında poşet götürüyor sandık. Sonra dikkatli bakınca kızımı götürdüğünü gördük. Koştuk ve bağırdık, kurt kızımı bırakıp gitti" diye konuştu.<br>'MAHALLELİ OLARAK TEDİRGİNİZ'<br>Olay sırasında korkuyla düştüğünü belirten Saykaya, "Kızımı kurtarmak için giderken bir kaç kez düştüm. Kalktığımda hayvanın ağzında bir şey yoktu. Komşumuz çocuğu aldı. Kurt tekrar bize doğru yöneldi. Arkadaşlarımızla sonra gittik, kurdu bulamadık. Kurt önce kızımın kafasının arkasından, daha sonra da çenesinden tutmuş. Yüzünde 10, kafatasında da 15 adet dikiş var. Bu hadiseden sonra dün akşam çevredekiler yine kurt görmüş. Görevliler kapan kurmuş. Mahalleli olarak tedirginiz. 6 senedir burada oturuyoruz, ilk kez böyle bir şey oldu. Çevre koruma ve orman bakanlığı ve emniyet güçleri burada olayla ilgileniyor. Onlar da elinden geleni yapıyor" ifadelerini kullandı.<br>'AKŞAM ÇIKMAYA KORKUYORUZ'<br>Görgü tanığı Turgut Soysal ise, "Biz Rıfat ile araca bakıyorduk. Eylül yanımızdaki çocuk parkında oynuyordu. Sesler geldi, kurdun çocuğu alıp götürdüğünü gördük. Arkasından bağıra çağıra koştuk ve taş attık. Kurt çocuğu bıraktı kaçtı. Çocuk ayağa kalktı, aldım eve getirdim. Kurt çocuğu bıraktığı yere geri geldi. Tekrar taşla vesaire uzaklaştırdık. Kurt ilk kez gördük. Buraya köpek geliyordu; ama ilk kez kurt gördük. Kurdun da bir an önce bulunup gerekenin yapılmasını istiyoruz. Yetişkin biri olarak bile akşam çıkmaya korkuyoruz. Yetkililerden gerekli önlemi almasını bekliyoruz. İnşallah yetkililer hayvanı bulurlar biz de rahatlarız" şeklinde konuştu.<br> DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-İlyas KAPLAN<br>2020-06-19 16:02:32<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Melikgazi'de LGS için tüm önlemler alındı
YEREL HABERLER Melikgazi'de LGS için tüm önlemler alındı
Kadir Has Stadyumu'nda dezenfeksiyon çalışması
YEREL HABERLER Kadir Has Stadyumu'nda dezenfeksiyon çalışması
Başkan Çopuroğlu sınava girecek öğrencilere başarılar diledi
YEREL HABERLER Başkan Çopuroğlu sınava girecek öğrencilere başarılar ...
Kayseri’de trafik kazası: 5 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri’de trafik kazası: 5 yaralı
Kayseri'de DEAŞ'ın sözde emirine 7,5 yıl hapis
YEREL HABERLER Kayseri'de DEAŞ'ın sözde emirine 7,5 yıl hapis
Kayserispor'da teknik heyet ve futbolcuların koronavirüs testi negatif çıktı
YEREL HABERLER Kayserispor'da teknik heyet ve futbolcuların ...
Kayserispor'da test sonuçları negatif çıktı
YEREL HABERLER Kayserispor'da test sonuçları negatif çıktı
14 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon: 20 gözaltı
YEREL HABERLER 14 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon: 20 gözaltı
Başkan Palancıoğlu, Avrupa Hareketlilik Haftası Telekonferans Toplantısı'na katıldı
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu, Avrupa Hareketlilik Haftası ...
Başkan Çopuroğlu: “Sahada olan bir teşkilatız”
YEREL HABERLER Başkan Çopuroğlu: “Sahada olan bir teşkilatız”
Başkan Büyükkılıç, "Avrupa Hareketlilik Haftası" tanıtım topantısında
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, "Avrupa Hareketlilik Haftası" ...
Başkan Çolakbayrakdar, şiddetli yağışın ardından incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar, şiddetli yağışın ardından ...
Sel araç tekerlerini ve kasaları sürükledi, tarım arazilerine zarar verdi Kayseri'nin Develi ilçesinde sağanak yağış sele neden oldu
YEREL HABERLER Sel araç tekerlerini ve kasaları sürükledi, tarım ...
Kayseri'de sınava girecek öğrenci ve görevlilere ulaşım ücretsiz
YEREL HABERLER Kayseri'de sınava girecek öğrenci ve görevlilere ...
14 ilde eş zamanlı göçmen kaçakçılığı operasyonu: 20 gözaltı
YEREL HABERLER 14 ilde eş zamanlı göçmen kaçakçılığı operasyonu: 20 ...
Başkan Büyükkılıç, lokantacılar ve pastacılarla protokol imzaladı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, lokantacılar ve pastacılarla ...
Başkan Büyükkılıç’tan Alman başkanlara çağrı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç’tan Alman başkanlara çağrı
Başkan Palancıoğlu’nun çalışmaları sosyal medyada ses getirdi
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu’nun çalışmaları sosyal medyada ses ...
Ümit Öztürk'ün Kayserispor karnesi
YEREL HABERLER Ümit Öztürk'ün Kayserispor karnesi
Kadınlar Ligi oynanmıyor Kayseri ekipleri üst sıralarda tamamladı
YEREL HABERLER Kadınlar Ligi oynanmıyor Kayseri ekipleri üst ...
Spor Toto Gelişim Ligleri ve Bölgesel Gelişim Ligleri devam etmeyecek
YEREL HABERLER Spor Toto Gelişim Ligleri ve Bölgesel Gelişim Ligleri ...
Kaygan yolda makas kesen tır, kaza yaptı
YEREL HABERLER Kaygan yolda makas kesen tır, kaza yaptı
Kayseri Şeker çevreci projeleri ile Türkiye'ye örnek oluyor Gaz arıtma tesisi ile sera gazı emisyonları azaltılıyor
YEREL HABERLER Kayseri Şeker çevreci projeleri ile Türkiye'ye örnek ...
Kayseri Valiliğ'nden sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili açıklama
YEREL HABERLER Kayseri Valiliğ'nden sokağa çıkma kısıtlaması ile ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X