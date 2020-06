<br>İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) SÜPER Lig'in 28'inci haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Gençlerbirliği arasında yarın oynanacak karşılaşma öncesi, Kadir Has Stadyumu, koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.<br>Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, yarın saat 18.30'da oynanacak Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği maçı öncesi, Kadir Has Stadyumu'nda dezenfeksiyon çalışması yaptı. Koronavirüs önlemleri kapsamında; stadyumda protokol tribünü, basın tribünü, yayıncı kuruluş ve radyo anlatım odaları, anons odası, iki takımın soyunma odaları, hakem, gözlemci, temsilci, doping, güvenlik, basın toplantısı odaları, ortak alanlar, yedek kulübeleri, sağlıkçı kulübeleri ve yeşil sahanın tüm çevresi ekipler tarafından dezenfekte edildi.<br>Stadyumda görevli olan personelin karşılaşmayı takip edecek basın mensupları ile birlikte koronavirüs testinden geçtiğini hatırlatan Kadir Has Stadyumu Müdürü Ali Yılmaz, "Sporcuların ve görevlilerin kullanacağı alanlar ile protokol ve basın tribününe el dezenfektanları yerleştirildi. Oturma düzenleri yapıldı. Müsabakayı izlemeye gelenler 2 koltuk boşluk bırakarak oturacak. Stadyumda bütün hazırlıklar yapıldı" dedi.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN<br>2020-06-19 16:19:52<br>

