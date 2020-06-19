Tartıştığı eşini av tüfeğiyle vurdu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini av tüfeğiyle vurarak yaraladı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi üzerindeki bir ikamette meydana gelen olayda iddiaya göre A.G., tartıştığı eşi P.G.'ye (39) av tüfeğiyle ateş etti. Evden gelen sesleri duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kadını ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk etti. P.G.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaparken, olayın ardından kayıplara karışan şüpheli A.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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